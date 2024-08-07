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Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:53 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964786845.html
Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации
Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации - РИА Новости, 08.08.2024
Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации
Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:53
2024-08-08T02:52
вгтрк
специальная военная операция на украине
курская область
евгений поддубный
алексей смирнов (политик)
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале ВГТРК "Вести".&quot;Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров&quot;, — говорится в сообщении.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. За несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
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вгтрк, курская область, евгений поддубный, алексей смирнов (политик) , ранение военкора поддубного в курской области
ВГТРК, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Евгений Поддубный, Алексей Смирнов (политик) , Ранение военкора Поддубного в Курской области
Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации

Военкор Поддубный после ранения находится в реанимации, получает лечение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале ВГТРК "Вести".
«

"Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — говорится в сообщении.

Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Военкор "Комсомольской правды" рассказал о состоянии Поддубного
00:01
Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. За несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.
В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.

Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работает в зоне конфликта.

 
Специальная военная операция на УкраинеВГТРККурская областьЕвгений ПоддубныйАлексей Смирнов (политик)Ранение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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