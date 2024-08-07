https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964786845.html

Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации

Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации - РИА Новости, 08.08.2024

Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации

Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:53

2024-08-07T23:53

2024-08-08T02:52

вгтрк

специальная военная операция на украине

курская область

евгений поддубный

алексей смирнов (политик)

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале ВГТРК "Вести"."Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — говорится в сообщении.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. За несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.

https://ria.ru/20240808/voenkor-1964787385.html

курская область

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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-07T23:53 true PT0M51S

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