Получивший ранение военкор Поддубный находится в реанимации
Военкор Поддубный после ранения находится в реанимации, получает лечение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в реанимации, получает необходимое лечение, сообщается в Telegram-канале ВГТРК "Вести".
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"Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — говорится в сообщении.
Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.
Позднее в Telegram-канале "Вестей разместили сообщение, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона. Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. За несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.
В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц региона.
Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работает в зоне конфликта.