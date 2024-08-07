https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964786076.html

Военкор Поддубный пришел в сознание

Военкор Поддубный пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024

Военкор Поддубный пришел в сознание

Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:37

2024-08-07T23:37

2024-08-08T02:52

специальная военная операция на украине

курск

евгений поддубный

украина

вооруженные силы украины

алексей смирнов (политик)

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив."Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье", - написал он.

курск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа 2024-08-07T23:37 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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