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Военкор Поддубный пришел в сознание
Военкор Поддубный пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор Поддубный пришел в сознание
Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:37
2024-08-07T23:37
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
курск
евгений поддубный
украина
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив."Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье", - написал он.
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
2024-08-07T23:37
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PT0M51S
РИА Новости
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Военкор Поддубный пришел в сознание
Смирнов: Поддубный пришел в сознание, он находится в одной из курских больниц