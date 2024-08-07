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Военкор Поддубный пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964786076.html
Военкор Поддубный пришел в сознание
Военкор Поддубный пришел в сознание - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор Поддубный пришел в сознание
Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:37
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
курск
евгений поддубный
украина
вооруженные силы украины
алексей смирнов (политик)
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив."Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье", - написал он.
курск
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
Репортаж Евгения Поддубного в эфире телеканала "Россия 1" 7 августа
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курск, евгений поддубный, украина, вооруженные силы украины, видео, алексей смирнов (политик) , ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Курск, Евгений Поддубный, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (политик) , Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор Поддубный пришел в сознание
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
2024-08-07T23:37
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Военкор Поддубный пришел в сознание

Смирнов: Поддубный пришел в сознание, он находится в одной из курских больниц

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.
«
"Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье", - написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурскЕвгений ПоддубныйУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Ранение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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