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В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного
ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:36
2024-08-07T23:36
2024-08-08T02:52
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ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации."Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление", – заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Ранее сообщалось, что машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области сообщил, что журналист пришел в сознание и получает лечение в одной из больниц Курска.
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В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного
Офис Гутерреша: ООН обеспокоена ранением военкора Поддубного при атаке дрона ВСУ