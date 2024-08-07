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В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного
ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:36
2024-08-08T02:52
в мире
оон
специальная военная операция на украине
курская область
курск
фархан хак
евгений поддубный
вгтрк
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ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации."Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление", – заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Ранее сообщалось, что машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области сообщил, что журналист пришел в сознание и получает лечение в одной из больниц Курска.
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в мире, оон, курская область, курск, фархан хак, евгений поддубный, вгтрк, вооруженные силы украины, ранение военкора поддубного в курской области
В мире, ООН, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Фархан Хак, Евгений Поддубный, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Ранение военкора Поддубного в Курской области
В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного

Офис Гутерреша: ООН обеспокоена ранением военкора Поддубного при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации.
«
"Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление", – заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
Ранее сообщалось, что машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области сообщил, что журналист пришел в сознание и получает лечение в одной из больниц Курска.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отряд спецназа "Ахмат" находится в Курской области, сообщил Алаудинов
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНКурская областьКурскФархан ХакЕвгений ПоддубныйВГТРКВооруженные силы УкраиныРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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