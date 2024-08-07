https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html

В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного

В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного - РИА Новости, 08.08.2024

В офисе генсека ООН заявили, что обеспокоены ранением военкора Поддубного

ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:36

2024-08-07T23:36

2024-08-08T02:52

в мире

оон

специальная военная операция на украине

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курск

фархан хак

евгений поддубный

вгтрк

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ООН, 7 авг – РИА Новости. ООН обеспокоена ранением журналиста ВГТРК Евгения Поддубного в результате атаки украинского дрона, сообщили РИА Новости в офисе генсека всемирной организации."Мы обеспокоены этой атакой и надеемся на его быстрое выздоровление", – заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.Ранее сообщалось, что машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. Врио губернатора Курской области сообщил, что журналист пришел в сознание и получает лечение в одной из больниц Курска.

https://ria.ru/20240807/akhmat-1964785305.html

курская область

курск

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