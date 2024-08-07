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Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения
Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:18
2024-08-07T23:18
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
евгений поддубный
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире телеканала "Россия 24"."В приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", - сказал ведущий.Он также добавил, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.
https://radiosputnik.ru/20240719/poteri-1960687662.html
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Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ под Курском, он получил тяжелые ранения