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Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:18 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964784342.html
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения - РИА Новости, 08.08.2024
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения
Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T23:18
2024-08-08T02:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
евгений поддубный
вгтрк
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире телеканала "Россия 24"."В приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", - сказал ведущий.Он также добавил, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.
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вооруженные силы украины, курская область, евгений поддубный, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Евгений Поддубный, ВГТРК, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ под Курском, он получил тяжелые ранения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТелемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным
Телемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Телемост с военным корреспондентом ВГТРК Евгением Поддубным . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире телеканала "Россия 24".
«
"В приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", - сказал ведущий.
Он также добавил, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьЕвгений ПоддубныйВГТРКРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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