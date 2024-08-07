https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964784342.html

Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения - РИА Новости, 08.08.2024

Машина Поддубного попала под обстрел ВСУ, он получил тяжелые ранения

Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T23:18

2024-08-07T23:18

2024-08-08T02:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

евгений поддубный

вгтрк

ранение военкора поддубного в курской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964771713_0:258:2726:1791_1920x0_80_0_0_9854456738ef10de5fe4a80b0520100d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Машина военкора ВГТРК Евгения Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения, сообщил ведущий в эфире телеканала "Россия 24"."В приграничном районе Курской области под обстрел ВСУ попала машина, в которой ехал военный корреспондент нашего телеканала Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в больнице", - сказал ведущий.Он также добавил, что за несколько часов до этого военкор прислал в редакцию репортаж об обстановке в регионе.

https://radiosputnik.ru/20240719/poteri-1960687662.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, курская область, евгений поддубный, вгтрк, ранение военкора поддубного в курской области