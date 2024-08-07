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Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 07.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу - РИА Новости, 08.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал "Вести". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-07T22:59
2024-08-08T02:52
вгтрк
специальная военная операция на украине
евгений поддубный
курская область
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал "Вести"."Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", — говорится в публикации.Позднее в телерадиокомпании добавили, что "Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров".В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии.Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. Ведущий также добавил, что за несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале написал, что Поддубный пришел в сознание и получает все необходимое лечение.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Военкор несколько часов назад опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, на которой съемочная группа перемещается от точки к точке в Курской области. В этом репортаже он рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ: танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей "Казак". По его словам, эти бронеавтомобили в основном использует украинский спецназ. Поддубный также сообщал, что убиты более 250 военнослужащих противника. Он отмечал, что обстановка в области по-прежнему напряженная, боевые действия продолжаются.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html
https://ria.ru/20240807/rezhim-1964762340.html
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вгтрк, евгений поддубный, курская область, ранение военкора поддубного в курской области
ВГТРК, Специальная военная операция на Украине, Евгений Поддубный, Курская область, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу

Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую областную больницу, он жив

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП "ВГТРК" Евгений Поддубный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал "Вести".
"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", — говорится в публикации.
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Позднее в телерадиокомпании добавили, что "Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров".
В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии.
Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. Ведущий также добавил, что за несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.
Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале написал, что Поддубный пришел в сознание и получает все необходимое лечение.
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Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.

Евгений Поддубный — российский военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей. За свою карьеру, стартовавшую во время второй чеченской кампании, он побывал практически во всех горячих точках мира: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала. Руководил аналитической программой, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК. С начала специальной военной операции на Украине активно работает в зоне конфликта.

Военкор несколько часов назад опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, на которой съемочная группа перемещается от точки к точке в Курской области. В этом репортаже он рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ: танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей "Казак". По его словам, эти бронеавтомобили в основном использует украинский спецназ. Поддубный также сообщал, что убиты более 250 военнослужащих противника. Он отмечал, что обстановка в области по-прежнему напряженная, боевые действия продолжаются.
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