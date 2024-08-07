https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html

Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу

Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу - РИА Новости, 08.08.2024

Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал "Вести". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-07T22:59

2024-08-07T22:59

2024-08-08T02:52

вгтрк

специальная военная операция на украине

евгений поддубный

курская область

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в Курской области, его доставили в больницу, сообщил Telegram-канал "Вести"."Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", — говорится в публикации.Позднее в телерадиокомпании добавили, что "Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров".В приемном отделении курской областной больницы РИА Новости подтвердили, что журналист к ним поступил, но не стали разглашать информацию о его состоянии.Как сообщили в эфире телеканала "Россия 24", машина военкора попала под обстрел ВСУ в приграничном районе, Поддубный получил тяжелые ранения. Ведущий также добавил, что за несколько часов до этого журналист прислал в редакцию репортаж об обстановке в Курской области.Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале написал, что Поддубный пришел в сознание и получает все необходимое лечение.Вечером 7 августа в СМИ и Telegram-каналах появлялись сообщения о гибели Поддубного.Военкор несколько часов назад опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, на которой съемочная группа перемещается от точки к точке в Курской области. В этом репортаже он рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ: танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и большое количество бронеавтомобилей "Казак". По его словам, эти бронеавтомобили в основном использует украинский спецназ. Поддубный также сообщал, что убиты более 250 военнослужащих противника. Он отмечал, что обстановка в области по-прежнему напряженная, боевые действия продолжаются.

https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964785980.html

https://ria.ru/20240807/rezhim-1964762340.html

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

курская область

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