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"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16
"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16 - РИА Новости, 07.08.2024
"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16
Украинское руководство обсуждает возможность базирования F-16 ВСУ в Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта с Россией, заявил британский... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:41
2024-08-07T18:41
2024-08-07T18:41
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вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинское руководство обсуждает возможность базирования F-16 ВСУ в Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Даже если F-16 сами по себе не очень эффективные самолеты, украинцы обсуждают, как применить их так, чтобы это легко могло привести к эскалации ситуации и вовлечению США и западных держав в конфликт", — заявил эксперт.По словам Меркуриса, один из таких опасных сценариев, который рассматривают в Киеве, — размещение истребителей в Румынии, откуда они должны будут взлетать и выполнять операции в небе над Украиной. Таким образом Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО, предположил аналитик.Ранее в Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну России и Североатлантического альянса. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти освоили операции "под ложным флагом", чтобы втянуть Россию в боевые действия с НАТО и спасти Киев от неминуемого разгрома.
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в мире, киев, россия, румыния, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, Россия, Румыния, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16
Меркурис: украинцы хотят разместить F-16 в Румынии, это взорвет ситуацию