https://ria.ru/20240807/plan-1964741648.html

"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16

"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16 - РИА Новости, 07.08.2024

"Будет эскалация". На Западе забили тревогу из-за "плана" Киева с F-16

Украинское руководство обсуждает возможность базирования F-16 ВСУ в Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта с Россией, заявил британский... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:41

2024-08-07T18:41

2024-08-07T18:41

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинское руководство обсуждает возможность базирования F-16 ВСУ в Румынии, что может привести к резкой эскалации конфликта с Россией, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Даже если F-16 сами по себе не очень эффективные самолеты, украинцы обсуждают, как применить их так, чтобы это легко могло привести к эскалации ситуации и вовлечению США и западных держав в конфликт", — заявил эксперт.По словам Меркуриса, один из таких опасных сценариев, который рассматривают в Киеве, — размещение истребителей в Румынии, откуда они должны будут взлетать и выполнять операции в небе над Украиной. Таким образом Владимир Зеленский хочет спровоцировать военное столкновение России и НАТО, предположил аналитик.Ранее в Москве неоднократно указывали на желание Киева спровоцировать войну России и Североатлантического альянса. Так, заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинские власти освоили операции "под ложным флагом", чтобы втянуть Россию в боевые действия с НАТО и спасти Киев от неминуемого разгрома.

https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964717926.html

https://ria.ru/20240807/voyna-1964664319.html

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в мире, киев, россия, румыния, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, f-16