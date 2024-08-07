https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 07.08.2024
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:05
2024-08-07T13:05
2024-08-07T13:05
в мире
украина
киев
флориан филиппо
патриот
евросоюз
франция
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза."Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!" — написал политик в публикации.Кроме того, Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро, а также поддержку французских политиков выделить Киеву 50 миллиардов евро, которых он назвал предателями.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
https://ria.ru/20240807/leyros-1964594783.html
https://ria.ru/20240807/ataka-1964561967.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_586350306304b86bddc17b4d55702235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, флориан филиппо, патриот, евросоюз, франция, политика
В мире, Украина, Киев, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, Франция, Политика
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Филлипо призвал Францию прекратить финансировать Украину и выйти из ЕС