https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html

"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 07.08.2024

"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:05

2024-08-07T13:05

2024-08-07T13:05

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флориан филиппо

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политика

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза."Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!" — написал политик в публикации.Кроме того, Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро, а также поддержку французских политиков выделить Киеву 50 миллиардов евро, которых он назвал предателями.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.

https://ria.ru/20240807/leyros-1964594783.html

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в мире, украина, киев, флориан филиппо, патриот, евросоюз, франция, политика