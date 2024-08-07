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"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 07.08.2024
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13:05 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине - РИА Новости, 07.08.2024
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:05
2024-08-07T13:05
в мире
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киев
флориан филиппо
патриот
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политика
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза."Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!" — написал политик в публикации.Кроме того, Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро, а также поддержку французских политиков выделить Киеву 50 миллиардов евро, которых он назвал предателями.Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
https://ria.ru/20240807/leyros-1964594783.html
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в мире, украина, киев, флориан филиппо, патриот, евросоюз, франция, политика
В мире, Украина, Киев, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, Франция, Политика
"Пора это прекратить". Во Франции предложили неожиданный план по Украине

Филлипо призвал Францию прекратить финансировать Украину и выйти из ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х призвал Францию прекратиь финансировать Украину и выйти из Европейского союза.
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"Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!" — написал политик в публикации.
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Кроме того, Филиппо раскритиковал решение Евросоюза о выделении Украине первого транша в размере около 4,2 миллиарда евро, а также поддержку французских политиков выделить Киеву 50 миллиардов евро, которых он назвал предателями.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта на Украине сообщали, что утвердили план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетней программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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