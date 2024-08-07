https://ria.ru/20240807/pentagon-1964777260.html

Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области

Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области

США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:18

2024-08-07T22:18

2024-08-07T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

сша

курская область

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Что касается данной конкретной операции, мы находимся в контакте с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Мы продолжим фокусировать усилия на том, чтобы у них было все необходимое для защиты от атак со стороны России", - сказал представитель военного ведомства США. Таким образом он ответил на вопрос агентства о том, применяли ли ВСУ вооружения США во время вылазки в Курской области. Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".

https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html

сша

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-07T22:18 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, курская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша