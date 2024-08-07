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Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:18 07.08.2024 (обновлено: 22:20 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pentagon-1964777260.html
Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области
Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области
США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение, заявил РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:18
2024-08-07T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
курская область
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Что касается данной конкретной операции, мы находимся в контакте с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Мы продолжим фокусировать усилия на том, чтобы у них было все необходимое для защиты от атак со стороны России", - сказал представитель военного ведомства США. Таким образом он ответил на вопрос агентства о том, применяли ли ВСУ вооружения США во время вылазки в Курской области. Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".
https://ria.ru/20240807/ataki-1964770238.html
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Кадры поражения военной техники ВСУ
Кадры поражения военной техники ВСУ
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в мире, сша, курская область, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Курская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Пентагон не комментирует применение оружия США в Курской области

Пентагон не комментирует, применялось ли оружие США при вылазке ВСУ под Курском

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США находятся в контакте с Киевом относительно целей вылазки ВСУ в Курской области и не комментируют, применялось ли в ней американское вооружение, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
«
"Что касается данной конкретной операции, мы находимся в контакте с украинскими военными, чтобы узнать больше об их целях. Мы продолжим фокусировать усилия на том, чтобы у них было все необходимое для защиты от атак со стороны России", - сказал представитель военного ведомства США.
Таким образом он ответил на вопрос агентства о том, применяли ли ВСУ вооружения США во время вылазки в Курской области.
Представитель Пентагона добавил, что США поддерживают усилия Украины по защите от атак, в том числе исходящих "по другую сторону границы", и считают такую позицию "здравым смыслом".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
На Западе раскрыли, к чему приведут атаки ВСУ по территории России
Вчера, 21:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКурская областьКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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