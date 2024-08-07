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Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии - РИА Новости, 07.08.2024
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02:17 07.08.2024 (обновлено: 07:01 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/pensiya-1964539025.html
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии - РИА Новости, 07.08.2024
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии
Назначение пенсии требует достижения россиянами пенсионного возраста и страхового стажа минимум 15 лет, в случае его нехватки можно докупить пенсионные баллы,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:17
2024-08-07T07:01
общество
россия
фатима дзгоева
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Назначение пенсии требует достижения россиянами пенсионного возраста и страхового стажа минимум 15 лет, в случае его нехватки можно докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости заместитель руководителя, доцент департамент публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. "После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости… В таком случае, если не хватает небольшого количества баллов или стажа, можно их "приобрести", доплатив в Социальный фонд России", - сказала она. Дзгоева напомнила, что помимо достижения определенного возраста, необходимо наличие страхового стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента 28,2 в 2024 году. Минимальная сумма взносов за год должна составлять 22% годового минимального размера оплаты труда. Например, в 2024 году это 50 798 рублей, что будет соответствовать примерно одному баллу. "Если же речь идет о значительном несоответствии условиям назначения (например, домохозяйка, которая работала всего несколько лет), то в таком случае будет выплачиваться социальная пенсия из федерального бюджета", - уточнила эксперт. Такая пенсия, по ее словам, меньше страховой пенсии по старости - с 1 апреля социальная пенсия по старости составляет 7689,85 рублей. Право на нее возникает на пять лет позже общего пенсионного возраста. "Совсем без пенсии человек остаться не может. У нас в стране в соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется пенсионное обеспечение по старости", - добавила Дзгоева.
https://ria.ru/20240422/pensiya-1941400854.html
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общество, россия, фатима дзгоева, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Фатима Дзгоева, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для назначения пенсии

Эксперт Дзгоева: при отсутствии страхового стажа можно докупить пенсионные баллы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пенсионное удостоверение . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Назначение пенсии требует достижения россиянами пенсионного возраста и страхового стажа минимум 15 лет, в случае его нехватки можно докупить пенсионные баллы, рассказала РИА Новости заместитель руководителя, доцент департамент публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.
"После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости… В таком случае, если не хватает небольшого количества баллов или стажа, можно их "приобрести", доплатив в Социальный фонд России", - сказала она.
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Дзгоева напомнила, что помимо достижения определенного возраста, необходимо наличие страхового стажа 15 лет и индивидуального пенсионного коэффициента 28,2 в 2024 году. Минимальная сумма взносов за год должна составлять 22% годового минимального размера оплаты труда. Например, в 2024 году это 50 798 рублей, что будет соответствовать примерно одному баллу.
"Если же речь идет о значительном несоответствии условиям назначения (например, домохозяйка, которая работала всего несколько лет), то в таком случае будет выплачиваться социальная пенсия из федерального бюджета", - уточнила эксперт.
Такая пенсия, по ее словам, меньше страховой пенсии по старости - с 1 апреля социальная пенсия по старости составляет 7689,85 рублей. Право на нее возникает на пять лет позже общего пенсионного возраста.
"Совсем без пенсии человек остаться не может. У нас в стране в соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется пенсионное обеспечение по старости", - добавила Дзгоева.
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ОбществоРоссияФатима ДзгоеваВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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