https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже

Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже - РИА Новости, 07.08.2024

Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:49

2024-08-07T22:49

2024-08-07T22:49

религия

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их эвакуацию. "На фоне этих трагических событий примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу. Благодарю священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, - всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место. Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!" - говорится в обращении патриарха в связи с ситуацией в Курской области, опубликованном на сайте РПЦ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

курская область

россия

киев

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Наталья Макарова

курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)