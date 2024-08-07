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Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже - РИА Новости, 07.08.2024
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Религия
 
22:49 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html
Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже
Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже - РИА Новости, 07.08.2024
Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:49
2024-08-07T22:49
религия
курская область
россия
киев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их эвакуацию. "На фоне этих трагических событий примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу. Благодарю священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, - всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место. Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!" - говорится в обращении патриарха в связи с ситуацией в Курской области, опубликованном на сайте РПЦ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже

Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл мирных жителей в храме в Суджи

© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их эвакуацию.
«
"На фоне этих трагических событий примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу. Благодарю священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, - всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место. Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!" - говорится в обращении патриарха в связи с ситуацией в Курской области, опубликованном на сайте РПЦ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек
Вчера, 20:39
 
РелигияКурская областьРоссияКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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