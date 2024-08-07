Патриарх Кирилл поблагодарил тех, кто укрыл мирных жителей в Судже
Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл мирных жителей в храме в Суджи
© Фото : соцсетиГлавный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Главный собор мужского монастыря возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил всех, кто укрыл от обстрелов ВСУ в Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, а потом организовал их эвакуацию.
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"На фоне этих трагических событий примеры настоящего героизма и мужества являют простые граждане, стремящиеся всячески помогать друг другу. Благодарю священников и монашествующих, которые оказывают людям поддержку, - всех, кто укрыл от обстрелов в Свято-Троицком храме Суджи десятки мирных жителей, детей, пожилых и немощных, а потом организовал их эвакуацию в безопасное место. Горячо молюсь о вас, дорогие братья и сестры!" - говорится в обращении патриарха в связи с ситуацией в Курской области, опубликованном на сайте РПЦ.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.