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Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной - РИА Новости, 07.08.2024
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Оренбургская область
 
10:51 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/pasler-1964583420.html
Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной
Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной - РИА Новости, 07.08.2024
Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной
На капитальный ремонт здания центральной подстанции скорой помощи в Оренбурге из областного бюджета направят 87,5 миллиона рублей, здание будет отвечать... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:51
2024-08-07T10:51
оренбургская область
оренбург
денис паслер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт здания центральной подстанции скорой помощи в Оренбурге из областного бюджета направят 87,5 миллиона рублей, здание будет отвечать современным стандартам, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Губернатор Денис Паслер принял решение о капитальном ремонте здания центральной подстанции на улице Монтажников в Оренбурге. В этом году службе скорой помощи исполняется 100 лет. "Здание самой крупной подстанции требовало капитального ремонта, чтобы отвечать современным стандартам. Медики скорой помощи всегда работают в плотном графике. Важно, чтобы, возвращаясь на станцию, они находились в комфортных условиях. Кроме того, мы поддерживаем автопарк скорой медицинской помощи, за последние пять лет его обновили на 170 автомобилей", – сказал Паслер, его слова цитирует пресс-служба. В ходе ремонта запланированы полная замена крыши, коммуникаций, окон, создание навесов для автотранспорта. Кроме того, в планах расширить диспетчерскую. В настоящий момент на подстанции работают 225 человек – врачи, средние медработники, санитары, младший персонал, водители, диспетчеры и старшие врачи. Круглосуточно на срочные вызовы выезжает 171 бригада скорой медицинской помощи. Всего в службе скорой медицинской помощи Оренбургской области работают 2314 человек. В регионе 37 постоянно действующих отделений и семь подстанций. За шесть месяцев 2024 года сотрудники скорой помощи приняли 314 819 обращений и выполнили 269 758 выездов.
https://ria.ru/20240801/kapremont-1963423732.html
https://ria.ru/20240806/orenburzhe-1964480908.html
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оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер

Паслер: ремонт центральной станции скорой Оренбуржья сделает ее современной

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На капитальный ремонт здания центральной подстанции скорой помощи в Оренбурге из областного бюджета направят 87,5 миллиона рублей, здание будет отвечать современным стандартам, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Губернатор Денис Паслер принял решение о капитальном ремонте здания центральной подстанции на улице Монтажников в Оренбурге. В этом году службе скорой помощи исполняется 100 лет.
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"Здание самой крупной подстанции требовало капитального ремонта, чтобы отвечать современным стандартам. Медики скорой помощи всегда работают в плотном графике. Важно, чтобы, возвращаясь на станцию, они находились в комфортных условиях. Кроме того, мы поддерживаем автопарк скорой медицинской помощи, за последние пять лет его обновили на 170 автомобилей", – сказал Паслер, его слова цитирует пресс-служба.
В ходе ремонта запланированы полная замена крыши, коммуникаций, окон, создание навесов для автотранспорта. Кроме того, в планах расширить диспетчерскую.
В настоящий момент на подстанции работают 225 человек – врачи, средние медработники, санитары, младший персонал, водители, диспетчеры и старшие врачи. Круглосуточно на срочные вызовы выезжает 171 бригада скорой медицинской помощи.
Всего в службе скорой медицинской помощи Оренбургской области работают 2314 человек. В регионе 37 постоянно действующих отделений и семь подстанций. За шесть месяцев 2024 года сотрудники скорой помощи приняли 314 819 обращений и выполнили 269 758 выездов.
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Оренбургская областьОренбургДенис Паслер
 
 
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