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Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро - РИА Новости, 07.08.2024
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22:54 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/parlament-1964781421.html
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро - РИА Новости, 07.08.2024
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро
Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту, передает агентство БТА. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:54
2024-08-07T22:54
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту, передает агентство БТА. "Народное собрание в окончательном чтении приняло закон о переходе Болгарии на евро. Он регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в обращение в Болгарии, устанавливает правила перехода на евро и вводит переходный период, который даст гражданам время адаптироваться к новой валюте", - говорится в материале. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Агентство указывает, что после вступления закона в силу в течение одного месяца в стране будет сохраняться режим использования двух валют на равных условиях - болгарского лева и евро. В конце переходного периода болгарский лев должен быть полностью выведен из обращения. Цены на товары и услуги будут указываться в двух валютах в течение года. Болгарский народный банк, согласно закону, будет обязан обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, без ограничения по времени и без взимания оплаты за услугу. Также отмечается, что за три рабочих дня до введения евро в обращение будут временно ограничены все безналичные транзакции - они возобновятся с первого рабочего дня введения новой валюты. Ранее в июне Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в Брюсселе сообщало, что Болгария не выполнила все необходимые критерии перехода на евро и не сможет присоединиться к еврозоне до 1 января 2026 года - как минимум на год позднее запланированного.
https://ria.ru/20240729/briks-1962601593.html
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болгария, брюссель, евросоюз, в мире
Болгария, Брюссель, Евросоюз, В мире
Парламент Болгарии принял закон о переходе на евро

БТА: парламент Болгарии принял закон о переходе на евро как национальную валюту

© Fotolia / Niko Здание парламента Болгарии в городе София
Здание парламента Болгарии в городе София - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Fotolia / Niko
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту, передает агентство БТА.
«
"Народное собрание в окончательном чтении приняло закон о переходе Болгарии на евро. Он регулирует принципы, рамки и процедуры введения евро в обращение в Болгарии, устанавливает правила перехода на евро и вводит переходный период, который даст гражданам время адаптироваться к новой валюте", - говорится в материале.
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Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС.
Агентство указывает, что после вступления закона в силу в течение одного месяца в стране будет сохраняться режим использования двух валют на равных условиях - болгарского лева и евро. В конце переходного периода болгарский лев должен быть полностью выведен из обращения. Цены на товары и услуги будут указываться в двух валютах в течение года.
Болгарский народный банк, согласно закону, будет обязан обменивать болгарские левы граждан на евро в неограниченном количестве, без ограничения по времени и без взимания оплаты за услугу.
Также отмечается, что за три рабочих дня до введения евро в обращение будут временно ограничены все безналичные транзакции - они возобновятся с первого рабочего дня введения новой валюты.
Ранее в июне Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники в Брюсселе сообщало, что Болгария не выполнила все необходимые критерии перехода на евро и не сможет присоединиться к еврозоне до 1 января 2026 года - как минимум на год позднее запланированного.
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