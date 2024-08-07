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В Палестине оценили призыв Госдумы осудить решение Кнессета - РИА Новости, 07.08.2024
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09:14 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/palestina-1964563578.html
В Палестине оценили призыв Госдумы осудить решение Кнессета
В Палестине оценили призыв Госдумы осудить решение Кнессета - РИА Новости, 07.08.2024
В Палестине оценили призыв Госдумы осудить решение Кнессета
Палестина высоко оценивает призыв Госдумы РФ к парламентам других государств осудить решение Кнессета (парламента Израиля) против создания палестинского... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:14
2024-08-07T09:14
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина высоко оценивает призыв Госдумы РФ к парламентам других государств осудить решение Кнессета (парламента Израиля) против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что ГД направит обращение в ООН, международные парламентские организации в связи с принятием нижней палатой парламента постановления с осуждением позиции кнессета Израиля, выступившего против создания палестинского государства. "Мы благодарны и высоко оцениваем позицию дружественной России в лице ее руководства и народа, последним проявлением которой стал призыв Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам других государств осудить решение Кнессета", - сказал Аббас. Парламент Израиля (Кнессет) 18 июля утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В ней, в частности, отмечалось, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".
https://ria.ru/20240807/palestina-1964557499.html
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в мире, израиль, палестина, россия, махмуд аббас, анна кузнецова, госдума рф, кнессет израиля, оон
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Анна Кузнецова, Госдума РФ, Кнессет Израиля, ООН
В Палестине оценили призыв Госдумы осудить решение Кнессета

Аббас: ценим призыв Госдумы осудить решение Израиля против создания Палестины

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина высоко оценивает призыв Госдумы РФ к парламентам других государств осудить решение Кнессета (парламента Израиля) против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что ГД направит обращение в ООН, международные парламентские организации в связи с принятием нижней палатой парламента постановления с осуждением позиции кнессета Израиля, выступившего против создания палестинского государства.
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"Мы благодарны и высоко оцениваем позицию дружественной России в лице ее руководства и народа, последним проявлением которой стал призыв Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к парламентам других государств осудить решение Кнессета", - сказал Аббас.
Парламент Израиля (Кнессет) 18 июля утвердил большинством голосов - 68 из 120 - декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В ней, в частности, отмечалось, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
07:15
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМахмуд АббасАнна КузнецоваГосдума РФКнессет ИзраиляООН
 
 
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