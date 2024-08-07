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Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
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08:44 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/palestina-1964558683.html
Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас
Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас
Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:44
2024-08-07T08:44
палестина
сша
израиль
махмуд аббас
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости. "Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило "дорожную карту", которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа", - сказал Аббас. Президент подчеркнул, что представленное решение предполагает "выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции в соответствии с определенным временным графиком и выработку механизма региональной безопасности". Он отметил, что в рамках этого решения Палестинская национальная администрация (ПНА) готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения всех односторонних враждебных действий со стороны Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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палестина, сша, израиль, махмуд аббас, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, США, Израиль, Махмуд Аббас, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас

Аббас: Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина готова к переговорам с Израилем об окончательном статусе в рамках мирной конференции, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью РИА Новости.
«
"Государство Палестина сформировало политическое видение и подготовило "дорожную карту", которая была одобрена группой шести арабских государств и представлена на рассмотрение США, Евросоюзу и членам СБ ООН. В ее основе лежит всеобъемлющее политическое решение, предусматривающее прекращение израильского присутствия в секторе Газа", - сказал Аббас.
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Президент подчеркнул, что представленное решение предполагает "выход на переговоры об окончательном статусе с израильской стороной в рамках международной мирной конференции в соответствии с определенным временным графиком и выработку механизма региональной безопасности".
Он отметил, что в рамках этого решения Палестинская национальная администрация (ПНА) готова исполнять свои функции на территории сектора Газа и требует прекращения всех односторонних враждебных действий со стороны Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.
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ПалестинаСШАИзраильМахмуд АббасООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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