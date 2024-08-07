https://ria.ru/20240807/palestina-1964553218.html

Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас

Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024

Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас

Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T07:15

2024-08-07T07:15

2024-08-07T07:15

в мире

палестина

махмуд аббас

оон

генеральная ассамблея оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас. Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

палестина

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в мире, палестина, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране