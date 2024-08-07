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Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
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07:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/palestina-1964553218.html
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:15
2024-08-07T07:15
в мире
палестина
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас. Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
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в мире, палестина, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас

Аббас: Палестина продолжит работу над получением полноценного членства в ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Президент Палестины Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
Вчера, 08:00
Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
 
В миреПалестинаМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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