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Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T07:15
2024-08-07T07:15
2024-08-07T07:15
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы продолжим нашу работу в ООН, нацеленную на обретение полноценного членства в организации и признание палестинской государственности новыми странами, продолжим наши политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас. Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.
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в мире, палестина, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Палестина, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Палестина продолжит работу над получением членства в ООН, заявил Аббас
Аббас: Палестина продолжит работу над получением полноценного членства в ООН