https://ria.ru/20240807/palestina-1964549705.html

Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас

Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024

Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас

В Палестине уверены, что правительство Израиля не сможет "военным путем" отделить сектор Газа от Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:11

2024-08-07T06:11

2024-08-07T06:11

в мире

палестина

израиль

западный берег реки иордан

махмуд аббас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

сектор газа

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Палестине уверены, что правительство Израиля не сможет "военным путем" отделить сектор Газа от Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Вместо мирного урегулирования израильские оккупационные власти реализуют военную программу по отделению сектора Газа от Западного берега и Иерусалима, но их политика не возымеет успеха", - считает Аббас.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

палестина

израиль

западный берег реки иордан

сектор газа

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в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан, махмуд аббас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, сектор газа