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Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
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06:11 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/palestina-1964549705.html
Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас
Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас - РИА Новости, 07.08.2024
Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас
В Палестине уверены, что правительство Израиля не сможет "военным путем" отделить сектор Газа от Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:11
2024-08-07T06:11
в мире
палестина
израиль
западный берег реки иордан
махмуд аббас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
сектор газа
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Палестине уверены, что правительство Израиля не сможет "военным путем" отделить сектор Газа от Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Вместо мирного урегулирования израильские оккупационные власти реализуют военную программу по отделению сектора Газа от Западного берега и Иерусалима, но их политика не возымеет успеха", - считает Аббас.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
палестина
израиль
западный берег реки иордан
сектор газа
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в мире, палестина, израиль, западный берег реки иордан, махмуд аббас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, сектор газа
В мире, Палестина, Израиль, Западный берег реки Иордан, Махмуд Аббас, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Сектор Газа
Израиль не сможет отделить Газу от Западного берега, заявил Аббас

Аббас: Израиль не сможет военным путем отделить Газу от Западного берега

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В Палестине уверены, что правительство Израиля не сможет "военным путем" отделить сектор Газа от Западного берега реки Иордан, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Вместо мирного урегулирования израильские оккупационные власти реализуют военную программу по отделению сектора Газа от Западного берега и Иерусалима, но их политика не возымеет успеха", - считает Аббас.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
Вчера, 08:00
 
В миреПалестинаИзраильЗападный берег реки ИорданМахмуд АббасУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеСектор Газа
 
 
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