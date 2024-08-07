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Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине - РИА Новости, 07.08.2024
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04:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/palestina-1964544461.html
Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине
Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине - РИА Новости, 07.08.2024
Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине
Всеобщие выборы на палестинских территориях не состоятся, пока Израиль не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:17
2024-08-07T04:17
в мире
палестина
израиль
восточный иерусалим
махмуд аббас
хамас
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всеобщие выборы на палестинских территориях не состоятся, пока Израиль не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас. "Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас. "Израиль препятствует этому, в связи с чем мы решили отложить президентские и парламентские выборы до момента, когда будет обеспечено участие в них наших граждан в Иерусалиме, поскольку Восточный Иерусалим – неотъемлемая часть Государства Палестина и его столица", - подчеркнул он. По словам палестинского лидера, "это будет реализацией законного права наших сограждан, проживающих там, баллотироваться и избирать своих представителей". "Так было в 1996, 2005 и 2006 годах. Мы не отступимся от этого права", - заключил он. Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства, однако Израиль считает его своей столицей. В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда. В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета. Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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в мире, палестина, израиль, восточный иерусалим, махмуд аббас, хамас, оон, фатх, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Палестина, Израиль, Восточный Иерусалим, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, ФАТХ, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине

Аббас: Всеобщие выборы не состоятся без палестинцев Восточного Иерусалима

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всеобщие выборы на палестинских территориях не состоятся, пока Израиль не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.
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"Израиль препятствует этому, в связи с чем мы решили отложить президентские и парламентские выборы до момента, когда будет обеспечено участие в них наших граждан в Иерусалиме, поскольку Восточный Иерусалим – неотъемлемая часть Государства Палестина и его столица", - подчеркнул он.
По словам палестинского лидера, "это будет реализацией законного права наших сограждан, проживающих там, баллотироваться и избирать своих представителей".
"Так было в 1996, 2005 и 2006 годах. Мы не отступимся от этого права", - заключил он.
Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства, однако Израиль считает его своей столицей.
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В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.
В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.
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В миреПалестинаИзраильВосточный ИерусалимМахмуд АббасХАМАСООНФАТХУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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