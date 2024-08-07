Аббас назвал условие для проведения выборов в Палестине
Аббас: Всеобщие выборы не состоятся без палестинцев Восточного Иерусалима
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Всеобщие выборы на палестинских территориях не состоятся, пока Израиль не обеспечит участие в них палестинцев из Восточного Иерусалима, заявил в интервью РИА Новости президент Палестины Махмуд Аббас.
"Наша позиция в отношении выборов в Палестине ясна. Мы неоднократно призывали к их проведению и по-прежнему планируем провести их в случае, если сможем сделать это на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме", - сказал Аббас.
"Израиль препятствует этому, в связи с чем мы решили отложить президентские и парламентские выборы до момента, когда будет обеспечено участие в них наших граждан в Иерусалиме, поскольку Восточный Иерусалим – неотъемлемая часть Государства Палестина и его столица", - подчеркнул он.
По словам палестинского лидера, "это будет реализацией законного права наших сограждан, проживающих там, баллотироваться и избирать своих представителей".
"Так было в 1996, 2005 и 2006 годах. Мы не отступимся от этого права", - заключил он.
Всеобщие выборы планировалось организовать на палестинских территориях в 2021 году, но они были отложены после решения Израиля запретить их проведение в Восточном Иерусалиме, который, согласно резолюциям СБ ООН, должен стать столицей независимого палестинского государства, однако Израиль считает его своей столицей.
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В середине марта Аббас своим указом назначил новым премьер-министром палестинского государства Мухаммеда Мустафу, ему было поручено сформировать правительство. Ранее Мустафа занимал пост председателя Палестинского инвестиционного фонда.
В конце февраля премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что подал Аббасу прошение об отставке правительства. Прошение прозвучало на фоне новостей о ведущихся переговорах между палестинскими фракциями, в том числе движением ХАМАС, о формировании единого палестинского правительства. Аббас принял отставку правительства Штайе и поручил ему исполнять обязанности премьера до формирования нового кабинета.
Вскоре после победы ХАМАС на парламентских выборах в Палестине в 2006 году и установления власти его сторонников в секторе Газа между этой организацией и движением ФАТХ возникли глубокие разногласия, приведшие на тот момент к боевым действиям между фракциями. Эти разногласия не устранены до сих пор. С 2006 года ХАМАС является правящим движением в секторе Газа.