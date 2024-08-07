https://ria.ru/20240807/otdykh-1964663851.html

Решетников рассказал о росте цен на отдых в России

Решетников рассказал о росте цен на отдых в России - РИА Новости, 07.08.2024

Решетников рассказал о росте цен на отдых в России

Цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, заявил министр... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:03

2024-08-07T15:03

2024-08-07T15:08

новости - туризм

максим решетников

россия

туризм

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", - сообщил Решетников.В июле Росстат сообщал, что стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла более, чем на треть. В свою очередь стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,3%, с двумя звездами - на 12,5%, с тремя звездами - на 13,2%, в санаториях - на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 19,6%.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, максим решетников, россия