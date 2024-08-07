https://ria.ru/20240807/opros-1964652326.html

Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии

Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии - РИА Новости, 07.08.2024

Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии

Более половины граждан Германии выступают за то, чтобы в стране были проведены досрочные выборы, следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:27

2024-08-07T14:27

2024-08-07T14:28

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германия

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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступают за то, чтобы в стране были проведены досрочные выборы, следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, проведенного для газеты Bild. Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступают за досрочные выборы в Германии, в то время как 37% готовы дождаться окончания каденции текущего правительства до осени 2025 года, 10% не смогли определиться с мнением. Отмечается, что большинство сторонников правящих партий "Зелёные" (74%) и социал-демократов (СДПГ, 78%) выступает за сохранение коалиции до следующих парламентских выборов, в то время как 43% избирателей входящих в коалицию свободных демократов (СвДП) высказались за досрочные выборы. Опрос проводился со 2 по 5 августа среди 1001 человек. Из проведенного ранее опроса INSA следует, что популярность правящей в Германии коалиции упала до рекордных 30% - это самый низкий результат с 2021 года, когда СДПГ, СвДП и "Зеленые" пришли к власти.

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

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в мире, германия