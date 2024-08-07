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Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии - РИА Новости, 07.08.2024
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14:27 07.08.2024 (обновлено: 14:28 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/opros-1964652326.html
Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии
Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии - РИА Новости, 07.08.2024
Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии
Более половины граждан Германии выступают за то, чтобы в стране были проведены досрочные выборы, следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:27
2024-08-07T14:28
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БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступают за то, чтобы в стране были проведены досрочные выборы, следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, проведенного для газеты Bild. Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступают за досрочные выборы в Германии, в то время как 37% готовы дождаться окончания каденции текущего правительства до осени 2025 года, 10% не смогли определиться с мнением. Отмечается, что большинство сторонников правящих партий "Зелёные" (74%) и социал-демократов (СДПГ, 78%) выступает за сохранение коалиции до следующих парламентских выборов, в то время как 43% избирателей входящих в коалицию свободных демократов (СвДП) высказались за досрочные выборы. Опрос проводился со 2 по 5 августа среди 1001 человек. Из проведенного ранее опроса INSA следует, что популярность правящей в Германии коалиции упала до рекордных 30% - это самый низкий результат с 2021 года, когда СДПГ, СвДП и "Зеленые" пришли к власти.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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96
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в мире, германия
В мире, Германия
Опрос: большинство немцев выступает за досрочные выборы в Германии

Опрос: 53% респондентов выступают за досрочные выборы в Германии

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. Более половины граждан Германии выступают за то, чтобы в стране были проведены досрочные выборы, следует из опроса института изучения общественного мнения INSA, проведенного для газеты Bild.
Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступают за досрочные выборы в Германии, в то время как 37% готовы дождаться окончания каденции текущего правительства до осени 2025 года, 10% не смогли определиться с мнением.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
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Отмечается, что большинство сторонников правящих партий "Зелёные" (74%) и социал-демократов (СДПГ, 78%) выступает за сохранение коалиции до следующих парламентских выборов, в то время как 43% избирателей входящих в коалицию свободных демократов (СвДП) высказались за досрочные выборы.
Опрос проводился со 2 по 5 августа среди 1001 человек. Из проведенного ранее опроса INSA следует, что популярность правящей в Германии коалиции упала до рекордных 30% - это самый низкий результат с 2021 года, когда СДПГ, СвДП и "Зеленые" пришли к власти.
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