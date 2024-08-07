https://ria.ru/20240807/operbloki-1964779390.html

ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений

ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений - РИА Новости, 07.08.2024

ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:32

2024-08-07T22:32

2024-08-07T22:32

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

курская область

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи, сообщили в агентстве. "По приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в Курской области сконцентрированы силы и средства медицинских подразделений ФМБА. Развёрнуты дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240807/tseli-1964778027.html

курская область

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общество, здоровье - общество, курская область, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)