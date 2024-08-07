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ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:32 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/operbloki-1964779390.html
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений - РИА Новости, 07.08.2024
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:32
2024-08-07T22:32
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
курская область
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи, сообщили в агентстве. "По приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в Курской области сконцентрированы силы и средства медицинских подразделений ФМБА. Развёрнуты дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, курская область, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Курская область, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений

ФМБА в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медподразделений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник . Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи, сообщили в агентстве.
«
"По приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в Курской области сконцентрированы силы и средства медицинских подразделений ФМБА. Развёрнуты дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоКурская областьВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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