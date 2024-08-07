https://ria.ru/20240807/operbloki-1964779390.html
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений - РИА Новости, 07.08.2024
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:32
2024-08-07T22:32
2024-08-07T22:32
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
курская область
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_851f3e0664b2507ee49f9e2819419a84.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медицинских подразделений, мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи, сообщили в агентстве. "По приказу руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, в Курской области сконцентрированы силы и средства медицинских подразделений ФМБА. Развёрнуты дополнительные реанимационные, хирургические и травматологические койки. Мобилизованы оперблоки и бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240807/tseli-1964778027.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_44a842f90db095f8a24ee400fc956e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, курская область, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Курская область, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы своих медподразделений
ФМБА в Курской области сконцентрировало силы и средства своих медподразделений