https://ria.ru/20240807/opasnost-1964786440.html

Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа

Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа - РИА Новости, 07.08.2024

Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа

Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T23:43

2024-08-07T23:43

2024-08-07T23:47

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 22.44 мск и продлилась около часа."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины