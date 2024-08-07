https://ria.ru/20240807/opasnost-1964786440.html
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа - РИА Новости, 07.08.2024
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:43
2024-08-07T23:43
2024-08-07T23:47
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 22.44 мск и продлилась около часа."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность