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Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:43 07.08.2024 (обновлено: 23:47 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964786440.html
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа - РИА Новости, 07.08.2024
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T23:43
2024-08-07T23:47
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в 22.44 мск и продлилась около часа."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Ракетная опасность в Курской области продлилась около часа

Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность

© Минобороны РоссииУничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео
Уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Минобороны России
Уничтожения военной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в 22.44 мск и продлилась около часа.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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