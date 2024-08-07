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В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
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15:42 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964677079.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и городе Шебекино отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в его... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:42
2024-08-07T15:42
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и городе Шебекино отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в его Telegram-канале.Ранее в среду несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Третий за день сигнал ракетной опасности объявили в 15.17 мск, спустя 14 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности. Шебекино и Шебекинский округ - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде, Шебекинском округе и Шебекино отменили ракетную опасность

© iStock.com / maxim_lysВид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / maxim_lys
Вид на Белгород. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и городе Шебекино отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в его Telegram-канале.
Ранее в среду несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Третий за день сигнал ракетной опасности объявили в 15.17 мск, спустя 14 минут отменили угрозу.
«
"Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности. Шебекино и Шебекинский округ - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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ПроисшествияБелгородБелгородский районШебекино
 
 
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