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В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и городе Шебекино отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в его... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:42
2024-08-07T15:42
2024-08-07T15:42
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и городе Шебекино отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в его Telegram-канале.Ранее в среду несколько раз объявляли угрозу ракетных ударов. Третий за день сигнал ракетной опасности объявили в 15.17 мск, спустя 14 минут отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности. Шебекино и Шебекинский округ - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгороде отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде, Шебекинском округе и Шебекино отменили ракетную опасность