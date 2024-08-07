https://ria.ru/20240807/opasnost-1964632557.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:22
2024-08-07T13:22
2024-08-07T13:22
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале объявил отбой ракетной опасности в регионе. Об очередной ракетной опасности Смирнов сообщал в 13.05. "Курская область: Внимание! Отбой ракетной опасности", - написал врио губернатора.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Власти Курской области объявили отбой сигнала ракетной опасности