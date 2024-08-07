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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964592138.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 17 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:26
2024-08-07T11:26
специальная военная операция на украине
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 17 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00.22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7.34. Повторно сигнал был запущен в 8.54 и продлился 17 минут. В следующий раз предупредили об опасности в 9.13, а отменили сигнал в 9.42. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность спустя 17 минут

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 17 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00.22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7.34. Повторно сигнал был запущен в 8.54 и продлился 17 минут. В следующий раз предупредили об опасности в 9.13, а отменили сигнал в 9.42.
«
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — сообщил Смирнов.
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