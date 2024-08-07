https://ria.ru/20240807/opasnost-1964560509.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:58

2024-08-07T08:58

2024-08-07T09:10

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.

https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область