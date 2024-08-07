https://ria.ru/20240807/opasnost-1964560509.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:58
2024-08-07T08:58
2024-08-07T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964511488_0:144:3007:1835_1920x0_80_0_0_77f9f66fd89fa8f64986a078de3a9e57.jpg
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20240724/dzhonson-1961785538.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964511488_278:0:3007:2047_1920x0_80_0_0_66ef6d4f3f2cda167b794ddc74b674f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность