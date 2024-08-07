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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 07.08.2024 (обновлено: 09:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/opasnost-1964560509.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:58
2024-08-07T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ПВО
Военнослужащие подразделения ПВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие подразделения ПВО. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области утром в среду, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Ракетная опасность была объявлена в ночь на среду в 00:22 мск. Сигнал был отменён спустя 7 часов 12 минут в 7:34.
«
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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