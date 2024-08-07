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Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной - РИА Новости, 07.08.2024
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17:49 07.08.2024 (обновлено: 18:29 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной - РИА Новости, 07.08.2024
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной
Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:49
2024-08-07T18:29
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украина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара."Мали связалась с Советом Безопасности ООН с этой целью. Мали и Нигер передали этот вопрос в СБ ООН", — сказал собеседник агентства.Он выразил сомнения, что Украина способна оказывать разведывательную поддержку вооруженным группировкам."Должно быть, она (развединформация. — Прим. ред.) в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию", — пояснил депутат. Он добавил, что разведданные могли также поступать через Францию.Мали в понедельник разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом местных террористов. Такое же решение в среду принял Нигер.Как писала газета Monde со ссылкой на малийский военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html
https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html
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мали, оон, в мире, нигер, украина, киев, мария захарова, совет безопасности оон
Мали, ООН, В мире, Нигер, Украина, Киев, Мария Захарова, Совет Безопасности ООН
Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной

Мали и Нигер требуются от СБ ООН расследовать поддержку Киевом боевиков в Африке

© AP PhotoСитуация в Мали
Ситуация в Мали - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo
Ситуация в Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара.
«
"Мали связалась с Советом Безопасности ООН с этой целью. Мали и Нигер передали этот вопрос в СБ ООН", — сказал собеседник агентства.
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Он выразил сомнения, что Украина способна оказывать разведывательную поддержку вооруженным группировкам.
«
"Должно быть, она (развединформация. — Прим. ред.) в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию", — пояснил депутат.
Он добавил, что разведданные могли также поступать через Францию.
Мали в понедельник разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом местных террористов. Такое же решение в среду принял Нигер.
Как писала газета Monde со ссылкой на малийский военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
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МалиООНВ миреНигерУкраинаКиевМария ЗахароваСовет Безопасности ООН
 
 
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