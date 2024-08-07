https://ria.ru/20240807/oon-1964732563.html

Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной

Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной - РИА Новости, 07.08.2024

Мали и Нигер потребовали от СБ ООН расследовать поддержку боевиков Украиной

Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:49

2024-08-07T17:49

2024-08-07T18:29

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оон

в мире

нигер

украина

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мария захарова

совет безопасности оон

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования сообщений о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, сообщил РИА Новости замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара."Мали связалась с Советом Безопасности ООН с этой целью. Мали и Нигер передали этот вопрос в СБ ООН", — сказал собеседник агентства.Он выразил сомнения, что Украина способна оказывать разведывательную поддержку вооруженным группировкам."Должно быть, она (развединформация. — Прим. ред.) в основном была передана через американцев, потому что они способны получить такую информацию", — пояснил депутат. Он добавил, что разведданные могли также поступать через Францию.Мали в понедельник разорвала дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом местных террористов. Такое же решение в среду принял Нигер.Как писала газета Monde со ссылкой на малийский военный источник, террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину на обучение.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, помогая террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964664472.html

https://ria.ru/20240806/mali-1964377099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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