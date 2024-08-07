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Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:38
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Начало восьмого утра, с помощью FPV-дрона был нанесен удар по легковой машине с военными номерами в Очакове. Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров", - сообщил Лебедев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Подполье: при ударе по автомобилю в Очакове мог погибнуть старший офицер ВСУ