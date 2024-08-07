https://ria.ru/20240807/ofitser-1964566400.html

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове - РИА Новости, 07.08.2024

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:35

2024-08-07T09:35

2024-08-07T09:38

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921703400_0:87:2557:1526_1920x0_80_0_0_edbaa926037e22016b015d0914522ba8.jpg

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Начало восьмого утра, с помощью FPV-дрона был нанесен удар по легковой машине с военными номерами в Очакове. Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность