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Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 07.08.2024 (обновлено: 09:38 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ofitser-1964566400.html
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове - РИА Новости, 07.08.2024
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове
Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:35
2024-08-07T09:38
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Начало восьмого утра, с помощью FPV-дрона был нанесен удар по легковой машине с военными номерами в Очакове. Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров", - сообщил Лебедев.
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

Подполье: при ударе по автомобилю в Очакове мог погибнуть старший офицер ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Удар нанесен по автомобилю с военными номерами в Очакове, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Начало восьмого утра, с помощью FPV-дрона был нанесен удар по легковой машине с военными номерами в Очакове. Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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