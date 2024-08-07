https://ria.ru/20240807/ochered-1964716727.html
Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин
Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин - РИА Новости, 07.08.2024
Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин
Очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 620 автомобилей, при этом со стороны Тамани очереди нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:19
2024-08-07T17:19
2024-08-07T17:19
керчь
тамань (станица)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 620 автомобилей, при этом со стороны Тамани очереди нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 17.00 мск.
https://ria.ru/20240806/puteshestviya-1964215399.html
керчь
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, тамань (станица)
Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин
Инфоцентр: очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 620 автомобилей