https://ria.ru/20240807/ochered-1964716727.html

Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин

Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин - РИА Новости, 07.08.2024

Очередь у Крымского моста выросла до 620 машин

Очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 620 автомобилей, при этом со стороны Тамани очереди нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:19

2024-08-07T17:19

керчь

тамань (станица)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Очередь у Крымского моста со стороны Керчи выросла до 620 автомобилей, при этом со стороны Тамани очереди нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 17.00 мск.

https://ria.ru/20240806/puteshestviya-1964215399.html

керчь

тамань (станица)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

керчь, тамань (станица)