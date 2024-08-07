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СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024
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22:03 07.08.2024 (обновлено: 22:10 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/obysk-1964774014.html
СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера
СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024
СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера
Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:03
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сша
нью-йорк (город)
фбр
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг – РИА Новости. Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News Channel 13."ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", – сообщает СМИ.Представитель ФБР Сара Руан, отмечает издание, "подтвердила, что они обыскивали дом, но не стала сообщать подробности расследования".О причинах не сообщается.Корреспонденты РИА Новости попытались дозвониться до Риттера, однако его телефон выключен. На сообщения он также не отвечает. РИА Новости также запросило комментарий ФБР.
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сша, нью-йорк (город), фбр, в мире
США, Нью-Йорк (город), ФБР, В мире
СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера

NBC: агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк

© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Андрей Бортко
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Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 7 авг – РИА Новости. Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News Channel 13.
«
"ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", – сообщает СМИ.
Представитель ФБР Сара Руан, отмечает издание, "подтвердила, что они обыскивали дом, но не стала сообщать подробности расследования".
О причинах не сообщается.
Корреспонденты РИА Новости попытались дозвониться до Риттера, однако его телефон выключен. На сообщения он также не отвечает. РИА Новости также запросило комментарий ФБР.
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