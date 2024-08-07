СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера
NBC: агенты ФБР провели обыск в доме экс-разведчика США Риттера в штате Нью-Йорк
© РИА Новости / Андрей Бортко | Перейти в медиабанкБывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер
Бывший разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 7 авг – РИА Новости. Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News Channel 13.
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"ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", – сообщает СМИ.
Представитель ФБР Сара Руан, отмечает издание, "подтвердила, что они обыскивали дом, но не стала сообщать подробности расследования".
О причинах не сообщается.
Корреспонденты РИА Новости попытались дозвониться до Риттера, однако его телефон выключен. На сообщения он также не отвечает. РИА Новости также запросило комментарий ФБР.
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