https://ria.ru/20240807/obysk-1964774014.html

СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера

СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера - РИА Новости, 07.08.2024

СМИ сообщили об обыске в доме американского экс-разведчика Риттера

Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T22:03

2024-08-07T22:03

2024-08-07T22:10

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НЬЮ-ЙОРК, 7 авг – РИА Новости. Агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк, причина неизвестна, сообщает местное подразделение телеканала NBC – News Channel 13."ФБР обыскивает дом бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера в Делмаре в связи с федеральным расследованием. Фотограф News Channel 13 снял на видео, как агенты обыскивают и фотографируют обе машины у дома на Довер-драйв", – сообщает СМИ.Представитель ФБР Сара Руан, отмечает издание, "подтвердила, что они обыскивали дом, но не стала сообщать подробности расследования".О причинах не сообщается.Корреспонденты РИА Новости попытались дозвониться до Риттера, однако его телефон выключен. На сообщения он также не отвечает. РИА Новости также запросило комментарий ФБР.

https://ria.ru/20240801/krakh-1963395408.html

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нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, нью-йорк (город), фбр, в мире