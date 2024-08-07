https://ria.ru/20240807/obstrel-1964580438.html

При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек

При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек - РИА Новости, 07.08.2024

При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек

При обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:37

2024-08-07T10:37

2024-08-07T11:54

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии", — сказал он.Одиннадцать человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Кузнецов отметил, что вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России."Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — уточнил Кузнецов.При этом заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов заявил, что пострадали примерно 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах.Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказали необходимую лечебно-диагностическую помощь.По словам Локтионова, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники скорой помощи, которые оказывали помощь раненым.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964561967.html

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964580697.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/ukraina-1964552533.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область