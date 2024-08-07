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При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 07.08.2024 (обновлено: 11:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/obstrel-1964580438.html
При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек
При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек - РИА Новости, 07.08.2024
При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек
При обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:37
2024-08-07T11:54
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.&quot;Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии&quot;, — сказал он.Одиннадцать человек получили медицинскую помощь амбулаторно.Кузнецов отметил, что вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России."Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — уточнил Кузнецов.При этом заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов заявил, что пострадали примерно 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах.Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказали необходимую лечебно-диагностическую помощь.По словам Локтионова, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники скорой помощи, которые оказывали помощь раненым.О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.
https://ria.ru/20240807/ataka-1964561967.html
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине
При обстрелах в Курской области пострадали более 20 человек

При обстрелах в Курской области пострадали 24 человека, включая шестерых детей

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«

"Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжелом состоянии", — сказал он.

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Одиннадцать человек получили медицинскую помощь амбулаторно.
Кузнецов отметил, что вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России.
«
"Для поддержки медицинских работников Курской области в регион по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров. Оказание медицинской помощи координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", — уточнил Кузнецов.
При этом заместитель главного врача Курской областной больницы Алексей Локтионов заявил, что пострадали примерно 28 мирных жителей, которые в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах.
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Большинство их них обратились в многопрофильную Курскую областную клиническую больницу, где им оказали необходимую лечебно-диагностическую помощь.
По словам Локтионова, среди пострадавших есть дети, а также сотрудники скорой помощи, которые оказывали помощь раненым.
О попытке украинских диверсантов прорваться через границу в Суджанском и Кореневском районах Курской области врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил накануне утром. В ФСБ подтвердили, что ВСУ совершили провокацию, обстреляв приграничные села, но пограничники и военные приняли меры по отражению агрессии.
Как впоследствии уточнили в Минобороны, во вторник, в 8:00, примерно 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады украинской армии при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, расположенных в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.
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Оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесли удары по сосредоточениям сил противника в районах сел Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды и Храповщины в Сумской области. По бронетехнике ВСУ эффективно отработала армейская авиация. Затем в район боев выдвинулись резервы группировки, находящейся на Курском направлении, добавили в ведомстве.
В результате российские войска уничтожили 16 единиц украинской бронетехники: шесть танков, две БМП, четыре бронетранспортера, три боевые бронемашины "Козак" и инженерную машину разграждения.
Вечером Смирнов сообщил, что обстановка на границе в Курской области остается напряженной, там идут бои, работают военные и пограничники. Оперативный штаб перевели в круглосуточный режим.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
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