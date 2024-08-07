Нарышкин назвал обмен заключенными знаковым событием для СВР
Нарышкин: Россия ждала обмен заключенными с НАТО год и семь месяцев
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена
Президент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва ждала обмена заключенными между Россией и странами НАТО год и семь месяцев, заявил РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, добавив, что для СВР обмен стал знаковым событием.
"Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие", - сказал Нарышкин, комментируя обмен заключенными между Россией и странами НАТО.
В ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.