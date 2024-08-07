https://ria.ru/20240807/oblast-1964661908.html

Кировская область готова оказать помощь Курской области

Кировская область готова оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Кировская область готова оказать помощь Курской области

Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:57

2024-08-07T14:57

2024-08-07T14:57

россия

курская область

кировская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале."Приграничные районы Курской области атаковали украинские боевики. Под ударом оказались мирные жители. Враг действует подло и цинично — бьет по жилым районам, машинам скорой помощи, домам. Сопереживаем всей страной. Как бы ни было сложно, в единстве наша сила. Всем, кто стоит за курские рубежи, сил и выдержки. Жителям — стойкости духа. Кировская область готова поддержать курян всем необходимым. Мы, как и вся страна, душой и мыслями с Курской областью", - написал Соколов.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://radiosputnik.ru/20240807/kurskaya-1964649870.html

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курская область

кировская область

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россия, курская область, кировская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)