Кировская область готова оказать помощь Курской области
Кировская область готова оказать помощь Курской области после атаки ВСУ
© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале.
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"Приграничные районы Курской области атаковали украинские боевики. Под ударом оказались мирные жители. Враг действует подло и цинично — бьет по жилым районам, машинам скорой помощи, домам. Сопереживаем всей страной. Как бы ни было сложно, в единстве наша сила. Всем, кто стоит за курские рубежи, сил и выдержки. Жителям — стойкости духа. Кировская область готова поддержать курян всем необходимым. Мы, как и вся страна, душой и мыслями с Курской областью", - написал Соколов.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.