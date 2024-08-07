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Кировская область готова оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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14:57 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/oblast-1964661908.html
Кировская область готова оказать помощь Курской области
Кировская область готова оказать помощь Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Кировская область готова оказать помощь Курской области
Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:57
2024-08-07T14:57
россия
курская область
кировская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале."Приграничные районы Курской области атаковали украинские боевики. Под ударом оказались мирные жители. Враг действует подло и цинично — бьет по жилым районам, машинам скорой помощи, домам. Сопереживаем всей страной. Как бы ни было сложно, в единстве наша сила. Всем, кто стоит за курские рубежи, сил и выдержки. Жителям — стойкости духа. Кировская область готова поддержать курян всем необходимым. Мы, как и вся страна, душой и мыслями с Курской областью", - написал Соколов.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, курская область, кировская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Курская область, Кировская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кировская область готова оказать помощь Курской области

Кировская область готова оказать помощь Курской области после атаки ВСУ

© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Кировская область готова оказать необходимую помощь Курской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Соколов в своем Telegram-канале.
«
"Приграничные районы Курской области атаковали украинские боевики. Под ударом оказались мирные жители. Враг действует подло и цинично — бьет по жилым районам, машинам скорой помощи, домам. Сопереживаем всей страной. Как бы ни было сложно, в единстве наша сила. Всем, кто стоит за курские рубежи, сил и выдержки. Жителям — стойкости духа. Кировская область готова поддержать курян всем необходимым. Мы, как и вся страна, душой и мыслями с Курской областью", - написал Соколов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
Вчера, 08:00
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
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РоссияКурская областьКировская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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