https://ria.ru/20240807/nikkei-1964542846.html

Торги на Токийской бирже открылись падением котировок

Торги на Токийской бирже открылись падением котировок - РИА Новости, 07.08.2024

Торги на Токийской бирже открылись падением котировок

Японский индекс Nikkei после открытия торгов на Токийской бирже в среду продемонстрировал падение на 2% после рекордного однодневного роста накануне,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:40

2024-08-07T03:40

2024-08-07T03:45

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ТОКИО, 7 авг – РИА Новости. Японский индекс Nikkei после открытия торгов на Токийской бирже в среду продемонстрировал падение на 2% после рекордного однодневного роста накануне, свидетельствуют данные торгов. Так, индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в течение первых 15 минут снизился на 871,22 пункта, до 33 804,24 пункта. Индекс Topix, показывающий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, за то же время снизился на 27,82 пункта, до уровня в 2406,39 пункта. Ранее на этой неделе японский Nikkei 225 продемонстрировал сначала рекордное однодневное падение на 13,5%, а затем рекордный однодневный рост. На фоне повышенной волатильности котировок правительство Японии и японский Центробанк провели встречу днем вторника, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По итогам представитель японского минфина сообщил, что власти продолжат пристально следить за динамикой на рынке и тесно взаимодействовать с другими странами.

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япония, nikkei, в мире