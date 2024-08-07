https://ria.ru/20240807/neyroset-1964541904.html

Российские ученые испытали систему мониторинга облачности с помощью ИИ

Российские ученые испытали систему мониторинга облачности с помощью ИИ - РИА Новости, 07.08.2024

Российские ученые испытали систему мониторинга облачности с помощью ИИ

Российские ученые впервые успешно испытали систему мониторинга облачности и атмосферных явлений с применением искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T03:18

2024-08-07T03:18

2024-08-07T03:20

наука

технологии

сахалинская область

россия

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

наука

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские ученые впервые успешно испытали систему мониторинга облачности и атмосферных явлений с применением искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК). "МИИГАиК в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил этим летом в Сахалинской области, успешно испытал инновационную разработку с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для автоматической классификации облачности и атмосферных явлений", - говорится в сообщении. Уточняется, что новая разработка позволила оперативно автоматически определять параметры облачности, атмосферные явления (туман, дымка и дождь), что необходимо для безопасного обеспечения полетов беспилотников и малой гражданской авиации. По информации университета, интерес к дальнейшему тестированию системы и возможному применению ее в аэропортах проявили несколько регионов России. В МИИГАиК также отметили, что качество определения параметров облачности с помощью новых отечественных технологий превосходит качество, предоставляемое иностранными метеорологическими комплексами.

https://ria.ru/20240806/nauka-1964312487.html

https://ria.ru/20240805/nauka-1963723170.html

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технологии, сахалинская область, россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука