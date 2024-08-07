https://ria.ru/20240807/navalnaya-1964702575.html

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* - РИА Новости, 07.08.2024

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*

Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T16:57

2024-08-07T16:57

2024-08-07T17:05

происшествия

москва

россия

юлия навальная

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения. Басманный суд 9 июля заочно арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Также Навальную* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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происшествия, москва, россия, юлия навальная, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)