https://ria.ru/20240807/navalnaya-1964702575.html
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* - РИА Новости, 07.08.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T16:57
2024-08-07T16:57
2024-08-07T17:05
происшествия
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юлия навальная
московский городской суд
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - огласила решение судья. Заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили до оглашения резолютивной части решения. Басманный суд 9 июля заочно арестовал Навальную* на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Также Навальную* включили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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происшествия, москва, россия, юлия навальная, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Навальная, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной*
Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной по делу об экстремизме