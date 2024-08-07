https://ria.ru/20240807/nagrady-1964748071.html

Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС

Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС - РИА Новости, 07.08.2024

Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали добровольцам из отряда БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны), которые в зоне спецоперации... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:09

2024-08-07T19:09

2024-08-07T19:12

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали добровольцам из отряда БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны), которые в зоне спецоперации осуществляют разведку, штурмуют укрепления, выполняют множество других задач, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медали добровольцам, проявившим мужество, отвагу, храбрость и самоотверженность в зоне специальной военной операции. Это бойцы разных возрастов и званий из городских округов Люберцы, Коломна, Химки, Воскресенск, Ступино, Подольск, Сергиево-Посадский", - отмечается в сообщении. Среди награжденных - боец с позывным "Леонардо", который вытаскивал товарищей из-под огня. Ефрейтор получил минно-взрывное ранение, однако ребят не бросил. В итоге его подразделение избежало потерь в личном составе, а боевая задача была выполнена. Боец награжден медалью "За отвагу". Старший сержант с позывным "Катар" награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В одном из боев противник, имея превосходящие силы, пошел в контрнаступление. Боец командовал минометной батареей - в результате меткого попадания был уничтожен опорный пункт врага и остановлена атака. Катар также участвовал в эвакуации раненых, сумев спасти десятки жизней. Медаль "За отвагу" вручена также рядовому с позывным "Абхаз". Он выполнял боевую задачу по предотвращению высадки десанта врага. Кроме того, эвакуировал раненых – находясь под обстрелом, вынес на себе двух сослуживцев. На награждение он приехал с мамой, супругой и двумя сыновьями. У бойца есть еще брат: он находится сейчас в зоне СВО и планирует по завершении контакта подписать новый. "Федорович" – позывной самого старшего из награжденных. Ему – 63 года. Полковник в зоне СВО руководил работой расчетов, выявляющих объекты противника. В одном из районов был обнаружен пункт временной дислокации врага, после чего по нему нанесли точный ракетный удар. "Федорович" награжден медалью "За храбрость" I степени. Еще пятеро бойцов удостоены медалей "За храбрость" II степени. "Сокол", позывной старшего оператора группы разведки, имеет уже две командировки в зону СВО. В одной из них ему удалось восстановить поврежденную проводную связь, при том, что не прекращались артиллерийские обстрелы и сбросы боеприпасов с беспилотников. Благодаря этому его командир смог продолжать управлять подразделением в сложной боевой обстановке. Боец с позывным "Святогор" также руководил работой расчетов, выявляющих объекты противника. Им удалось обнаружить зенитный ракетный комплекс Patriot. По нему был нанесен удар - цель уничтожена. Расчет старшего матроса с позывным "Обед" выявил вражеский склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня. По технике противника было нанесено огневое поражение из артиллерийского орудия, РСЗО ликвидирована. Капитан, позывной которого "Японец", несмотря на то, что попал под обстрел минометов и атаку дронов-камикадзе, продолжил доставлять на передовые позиции ротационные группы, а также продукты питания и другое имущество. В итоге боевые задачи были выполнены в срок и без потерь. Еще один награжденный медалью "За храбрость" II степени – "Бурый". Рядовой рассказал, что в армии не служил, но решил исполнить свой гражданский долг, отправившись в зону СВО. Там он был водителем отделения артиллерийской разведки минометной батареи, не раз обеспечивал доставку боеприпасов и вооружения, находясь под огнем противника. "БАРС - это первое подразделение добровольцев, которое отправилось на передовую и стало выполнять боевые задачи. Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240807/vorobev-1964636561.html

https://ria.ru/20240807/podmoskove-1964617871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, московская область (подмосковье), андрей воробьев, леонардо, коломна, люберцы