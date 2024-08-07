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МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году - РИА Новости, 07.08.2024
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18:12 07.08.2024 (обновлено: 21:14 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/mvd-1964737889.html
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году - РИА Новости, 07.08.2024
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году
МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T21:14
происшествия
россия
псковская область
великие луки
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа".&quot;МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности&quot;, — говорится в публикации.Неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик 29 января 2007-го. Преступление расследуют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и псковские полицейские совместно со следственными органами.
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россия
псковская область
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происшествия, россия, псковская область, великие луки
Происшествия, Россия, Псковская область, Великие Луки
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году

МВД объявило вознаграждение 2 млн руб. за помощь в раскрытии похищения в 2007 г.

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа".
«

"МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности", — говорится в публикации.

Неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик 29 января 2007-го.
Преступление расследуют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и псковские полицейские совместно со следственными органами.
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