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МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году - РИА Новости, 07.08.2024
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году
МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T18:12
2024-08-07T18:12
2024-08-07T21:14
происшествия
россия
псковская область
великие луки
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа"."МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности", — говорится в публикации.Неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик 29 января 2007-го. Преступление расследуют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и псковские полицейские совместно со следственными органами.
https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, псковская область, великие луки
Происшествия, Россия, Псковская область, Великие Луки
МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году
МВД объявило вознаграждение 2 млн руб. за помощь в раскрытии похищения в 2007 г.