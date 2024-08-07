https://ria.ru/20240807/mvd-1964737889.html

МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году

МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году - РИА Новости, 07.08.2024

МВД объявило вознаграждение за помощь в раскрытии похищения в 2007 году

МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:12

2024-08-07T18:12

2024-08-07T21:14

происшествия

россия

псковская область

великие луки

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. МВД назначило денежное вознаграждение за помощь в раскрытии похищения двух школьников в 2007 году в городе Великие Луки Псковской области, сообщил Telegram-канал "МВД Медиа"."МВД России гарантирует вознаграждение в размере двух миллионов рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления. Звонки граждан, которые располагают связанной с похищением информацией, готовы принять круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности", — говорится в публикации.Неизвестные похитили десятилетних школьников Павла Матросова и Валентину Корик 29 января 2007-го. Преступление расследуют сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД и псковские полицейские совместно со следственными органами.

https://ria.ru/20240306/proisshestvie-1931199795.html

россия

псковская область

великие луки

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, псковская область, великие луки