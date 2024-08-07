Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом
Старовойт: безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом властей
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
"Несколько слов о работе важной транспортной артерии страны - Крымский мост. С мая по июль по нему в оба направления проследовало почти 900 тысяч пассажиров в автомобилях и автобусах. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При таком плотном потоке для нас ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так и досмотровые комплексы контейнерного типа", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства.
Министр отметил, что досмотр одного автомобиля занимает в среднем 6 минут, автобуса - до 15 минут. В зонах ожидания на досмотры созданы все необходимые санитарно-бытовые условия.
"Водители и пассажиры транспортных средств с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности", - добавил он.
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