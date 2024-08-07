Рейтинг@Mail.ru
Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 07.08.2024 (обновлено: 16:28 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html
Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом
Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом - РИА Новости, 07.08.2024
Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом
Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:58
2024-08-07T16:28
крымский мост
россия
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт."Несколько слов о работе важной транспортной артерии страны - Крымский мост. С мая по июль по нему в оба направления проследовало почти 900 тысяч пассажиров в автомобилях и автобусах. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При таком плотном потоке для нас ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так и досмотровые комплексы контейнерного типа", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства.Министр отметил, что досмотр одного автомобиля занимает в среднем 6 минут, автобуса - до 15 минут. В зонах ожидания на досмотры созданы все необходимые санитарно-бытовые условия."Водители и пассажиры транспортных средств с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности", - добавил он.
https://ria.ru/20240716/most-1960065996.html
https://ria.ru/20240803/budanov-1963801701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d9e3499f80c45608e7231b319d148db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крымский мост, россия, роман старовойт
Крымский мост, Россия, Роман Старовойт
Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом

Старовойт: безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом властей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
"Несколько слов о работе важной транспортной артерии страны - Крымский мост. С мая по июль по нему в оба направления проследовало почти 900 тысяч пассажиров в автомобилях и автобусах. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При таком плотном потоке для нас ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так и досмотровые комплексы контейнерного типа", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Водителям дали совет, как избежать пробки на пути к Крымскому мосту
16 июля, 16:38
Министр отметил, что досмотр одного автомобиля занимает в среднем 6 минут, автобуса - до 15 минут. В зонах ожидания на досмотры созданы все необходимые санитарно-бытовые условия.
"Водители и пассажиры транспортных средств с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности", - добавил он.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Буданов* сделал заявление об атаке на Крымский мост
3 августа, 01:01
 
Крымский мостРоссияРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала