https://ria.ru/20240807/most-1964662551.html

Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом

Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом - РИА Новости, 07.08.2024

Старовойт назвал безопасность Крымского моста ключевым приоритетом

Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:58

2024-08-07T14:58

2024-08-07T16:28

крымский мост

россия

роман старовойт

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Безопасность Крымского моста остается ключевым приоритетом транспортных властей РФ, водители с пониманием относятся к досмотрам, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт."Несколько слов о работе важной транспортной артерии страны - Крымский мост. С мая по июль по нему в оба направления проследовало почти 900 тысяч пассажиров в автомобилях и автобусах. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При таком плотном потоке для нас ключевым приоритетом остается безопасность Крымского моста и тех, кто по нему движется. Для этого мы задействуем как стационарные инспекционно-досмотровые комплексы, так и досмотровые комплексы контейнерного типа", - сказал он в ходе совещания президента с членами правительства.Министр отметил, что досмотр одного автомобиля занимает в среднем 6 минут, автобуса - до 15 минут. В зонах ожидания на досмотры созданы все необходимые санитарно-бытовые условия."Водители и пассажиры транспортных средств с пониманием относятся к принимаемым мерам безопасности", - добавил он.

https://ria.ru/20240716/most-1960065996.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крымский мост, россия, роман старовойт