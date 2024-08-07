https://ria.ru/20240807/moskva-1964682890.html

Синоптик сообщил о сверхинтенсивных осадках в Москве

Синоптик сообщил о сверхинтенсивных осадках в Москве - РИА Новости, 07.08.2024

Синоптик сообщил о сверхинтенсивных осадках в Москве

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало на западе Москвы в среду меньше чем за час, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:54

2024-08-07T15:54

2024-08-07T15:54

москва

мосводосток

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:253:3081:1986_1920x0_80_0_0_b1511f36c5c44cc90add00a5eff65b32.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Свыше 20% месячной нормы осадков выпало на западе Москвы в среду меньше чем за час, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. "На западе столицы зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Меньше чем за час в отдельных районах выпало до 17 миллиметров осадков, это свыше 20% от месячной нормы", - говорится ведомства. Отмечается, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

https://ria.ru/20240806/pogoda-1964297390.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, мосводосток, погода