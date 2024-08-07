Синоптик сообщил о сверхинтенсивных осадках в Москве
На западе Москвы за час выпало более 20 процентов месячной нормы осадков
Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Свыше 20% месячной нормы осадков выпало на западе Москвы в среду меньше чем за час, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.
"На западе столицы зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Меньше чем за час в отдельных районах выпало до 17 миллиметров осадков, это свыше 20% от месячной нормы", - говорится ведомства.
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Отмечается, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.
"По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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