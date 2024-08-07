https://ria.ru/20240807/moskva-1964663063.html

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду - РИА Новости, 07.08.2024

Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улице из-за прогнозируемой непогоды, в ближайший час и до конца среды в городе ожидаются дождь и гроза,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:00

2024-08-07T15:00

2024-08-07T15:00

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москва

непогода

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улице из-за прогнозируемой непогоды, в ближайший час и до конца среды в городе ожидаются дождь и гроза, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в ближайший час и до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240807/biryukov-1964590965.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода