https://ria.ru/20240807/moskva-1964663063.html
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за непогоды в среду
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улице из-за прогнозируемой непогоды, в ближайший час и до конца среды в городе ожидаются дождь и гроза,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:00
2024-08-07T15:00
2024-08-07T15:00
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улице из-за прогнозируемой непогоды, в ближайший час и до конца среды в городе ожидаются дождь и гроза, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в ближайший час и до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улице из-за прогнозируемой непогоды, в ближайший час и до конца среды в городе ожидаются дождь и гроза, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в ближайший час и до конца дня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", - говорится в сообщении.