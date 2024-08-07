https://ria.ru/20240807/moskva-1964653315.html

Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве

Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве - РИА Новости, 07.08.2024

Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве

Гендиректора российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:32

2024-08-07T14:32

2024-08-07T15:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гендиректора российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "Предварительно, он задохнулся парами азота", — сказал собеседник агентства.По его словам, по этому факту проводится проверка. Другой информированный источник рассказал агентству, что тело бизнесмена нашли во вторник. Согласно открытым данным, Езопов с 2000 года руководил компанией "Мастертел" и был членом совета директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".

https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва