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Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве - РИА Новости, 07.08.2024
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14:32 07.08.2024 (обновлено: 15:15 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/moskva-1964653315.html
Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве
Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве - РИА Новости, 07.08.2024
Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве
Гендиректора российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:32
2024-08-07T15:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гендиректора российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. &quot;Предварительно, он задохнулся парами азота&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, по этому факту проводится проверка. Другой информированный источник рассказал агентству, что тело бизнесмена нашли во вторник. Согласно открытым данным, Езопов с 2000 года руководил компанией "Мастертел" и был членом совета директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Тело гендиректора IT-компании нашли в его квартире в Москве

Гендиректора IT-компании "Мастертел" нашли мертвым в его квартире в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гендиректора российской IT-компании "Мастертел" Виталия Езопова нашли мертвым в его квартире в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
«

"Предварительно, он задохнулся парами азота", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по этому факту проводится проверка.
Другой информированный источник рассказал агентству, что тело бизнесмена нашли во вторник.
Согласно открытым данным, Езопов с 2000 года руководил компанией "Мастертел" и был членом совета директоров холдинга "Прайм Бизнес Групп".
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