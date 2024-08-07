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В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром - РИА Новости, 07.08.2024
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13:42 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром - РИА Новости, 07.08.2024
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:42
2024-08-07T13:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, труп мужчины с гнилостными изменениями был накрыт ковром. Его обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке", - сказал собеседник агентства. Предварительно, мужчина скончался порядка недели назад. Идет проверка.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром

Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, труп мужчины с гнилостными изменениями был накрыт ковром. Его обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, мужчина скончался порядка недели назад.
Идет проверка.
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