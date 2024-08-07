https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром - РИА Новости, 07.08.2024
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:42
2024-08-07T13:42
2024-08-07T13:42
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:523:2605:1989_1920x0_80_0_0_3e77f1ca18d5fe06512ec033dfdc8758.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, труп мужчины с гнилостными изменениями был накрыт ковром. Его обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке", - сказал собеседник агентства. Предварительно, мужчина скончался порядка недели назад. Идет проверка.
https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b814aa67f69635d27c9d26390f6c7b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром
Тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, труп мужчины с гнилостными изменениями был накрыт ковром. Его обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке", - сказал собеседник агентства.
Предварительно, мужчина скончался порядка недели назад.