https://ria.ru/20240807/moskva-1964638239.html

В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром

В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром - РИА Новости, 07.08.2024

В центре Москвы нашли тело мужчины, накрытое ковром

Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:42

2024-08-07T13:42

2024-08-07T13:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тело мужчины, накрытое ковром, нашли в кустах на детской площадке в центре Москвы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительной информации, труп мужчины с гнилостными изменениями был накрыт ковром. Его обнаружили в кустах на детской площадке в 1-м Красносельском переулке", - сказал собеседник агентства. Предварительно, мужчина скончался порядка недели назад. Идет проверка.

https://ria.ru/20240229/mumiya-1930127994.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва