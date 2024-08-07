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Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 07.08.2024
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13:34 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/moskva-1964635030.html
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:34
2024-08-07T13:34
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 7 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении. Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице, а водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964597498.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о дожде с грозой

МЧС: в ближайший час в Москве начнется дождь с грозой с сохранением до 21:00

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 7 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице, а водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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