https://ria.ru/20240807/moskva-1964635030.html
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 07.08.2024
Москвичей предупредили о дожде с грозой
Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:34
2024-08-07T13:34
2024-08-07T13:34
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 7 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении. Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице, а водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
https://ria.ru/20240807/moskva-1964597498.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_bd7f56d97119d51a7f6af6c67959e2ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о дожде с грозой
МЧС: в ближайший час в Москве начнется дождь с грозой с сохранением до 21:00