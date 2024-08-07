https://ria.ru/20240807/moskva-1964635030.html

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Москвичей предупредили о дожде с грозой - РИА Новости, 07.08.2024

Москвичей предупредили о дожде с грозой

Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:34

2024-08-07T13:34

2024-08-07T13:34

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде с грозой в ближайший час с сохранением до 21.00 в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21 часа 7 августа в Москве местами ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении. Спасатели призвали граждан быть внимательными, находясь на улице, а водителям ездить медленнее, увеличить дистанцию, избегать обгонов, перестроений, опережений, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

https://ria.ru/20240807/moskva-1964597498.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр