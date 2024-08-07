В Москве отметят столетие автобусного движения
В Москве пройдут мероприятия в честь столетия автобусного движения
Электробус в обновленном дизайне. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мероприятия в честь столетия автобусного движения в Москве пройдут в субботу, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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"В этом году исполняется 100 лет автобусному движению в столице. В честь юбилея мы по поручению Сергея Собянина подготовили масштабную праздничную программу для наших пассажиров. Приглашаем всех полюбоваться парадом ретротехники, а также отметить праздник на речных вокзалах", - говорится в опубликованном на сайте заявлении заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
По словам властей столицы, 10 августа состоится парад автобусов. В 11.00 колонна начнет свое движение от площади Тверская Застава и проедет по Ленинградскому шоссе до Северного речного вокзала. В параде примут участие 19 современных и исторических моделей из коллекций Музея транспорта Москвы, Мосгортранса, Мосретротранса и собраний коллекционеров.
"В честь праздника на маршруте Б по Садовому кольцу будут ездить брендированные автобусы, а на речных вокзалах столицы горожан ждет развлекательная программа: для гостей подготовили лекции об истории автобусов, мастер-классы по рисованию и изготовлению слаймов, квест и игротеку с настольными играми. Кроме того, состоится встреча с реставраторами и владельцами советских автобусов, и пройдут выступления музыкантов", - уточняется в сообщении.
Согласно сообщению на сайте, на протяжении всего дня на Северном речном вокзале посетители мероприятия увидят ретротехнику, которая принимала участие в параде. Там же и на Песочной аллее в парке культуры и отдыха "Сокольники" откроется фотовыставка "От ретро к современности". На снимках будут представлены исторические и современные изображения автобусов. В "Сокольниках" экспозицию можно будет увидеть до 31 августа.