https://ria.ru/20240807/moskva-1964570471.html
Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве
Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве - РИА Новости, 07.08.2024
Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве
Около тысячи домов старше 100 лет отремонтировали в Москве, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий, РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:59
2024-08-07T09:59
2024-08-07T09:59
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи домов старше 100 лет отремонтировали в Москве, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве капитально отремонтировали 989 домов, которые были построены более 100 лет назад. Специалисты вернули первозданный облик фасадам домов и отремонтировали их инженерные системы", - говорится в тексте. Отмечается, что благодаря работе специалистов здания в стиле неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики получили вторую жизнь. В частности, они привели в порядок дома на улице Волхонке, Пречистенской набережной, в Большом Кисловском переулке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи домов старше 100 лет отремонтировали в Москве, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве
капитально отремонтировали 989 домов, которые были построены более 100 лет назад. Специалисты вернули первозданный облик фасадам домов и отремонтировали их инженерные системы", - говорится в тексте.
Отмечается, что благодаря работе специалистов здания в стиле неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики получили вторую жизнь. В частности, они привели в порядок дома на улице Волхонке, Пречистенской набережной, в Большом Кисловском переулке.