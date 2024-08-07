https://ria.ru/20240807/moskva-1964570471.html

Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве

Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве - РИА Новости, 07.08.2024

Почти одну тысячу домов старше 100 лет отремонтировали в Москве

Около тысячи домов старше 100 лет отремонтировали в Москве, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий, РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:59

2024-08-07T09:59

2024-08-07T09:59

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи домов старше 100 лет отремонтировали в Москве, специалисты восстановили архитектурные и декоративные элементы с использованием новейших технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В Москве капитально отремонтировали 989 домов, которые были построены более 100 лет назад. Специалисты вернули первозданный облик фасадам домов и отремонтировали их инженерные системы", - говорится в тексте. Отмечается, что благодаря работе специалистов здания в стиле неоклассицизма, модерна, конструктивизма и эклектики получили вторую жизнь. В частности, они привели в порядок дома на улице Волхонке, Пречистенской набережной, в Большом Кисловском переулке.

https://realty.ria.ru/20240806/vysotka-1963369928.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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