https://ria.ru/20240807/monastyr-1964762884.html

В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек

В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек - РИА Новости, 07.08.2024

В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек

Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области был убит в результате обстрела ВСУ, сообщил... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:39

2024-08-07T20:39

2024-08-07T20:42

религия

здоровье - общество

россия

курская область

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964561547_0:211:867:699_1920x0_80_0_0_1ecf735a56fb4aa72d71a31e462d87aa.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области был убит в результате обстрела ВСУ, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим. Накануне отец Питирим рассказал РИА Новости, что главный собор Горнальского монастыря разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ, поврежден еще ряд зданий, но люди не пострадали. В среду люди стали покидать обстреливаемые город Суджу и Суджанский район. "При эвакуации погиб трудник нашего монастыря. Его машину обстреляли ВСУшники", - сказал отец Питирим. В пресс-службе Курской епархии сообщили РИА Новости, что, обитатели монастыря в среду оказались в трудной ситуации: они не могли эвакуироваться из-за обстрелов. "Я с ними связалась, мне сказали – да, все это происходит… Духовенство занимается помощью, идет полная взаимосвязь", - сказала собеседница агентства. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240806/sobor-1964522267.html

россия

курская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины