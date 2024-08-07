В Курской области при эвакуации из монастыря погиб один человек
Настоятель: трудник Горнальского монастыря под Курском погиб при обстреле ВСУ
© Фото : соцсетиГорнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области после обстрела ВСУ
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Трудник Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря недалеко от города Суджа Курской области был убит в результате обстрела ВСУ, сообщил РИА Новости настоятель монастыря игумен Питирим.
Накануне отец Питирим рассказал РИА Новости, что главный собор Горнальского монастыря разбит и сожжен в ходе обстрелов ВСУ, поврежден еще ряд зданий, но люди не пострадали.
В среду люди стали покидать обстреливаемые город Суджу и Суджанский район.
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"При эвакуации погиб трудник нашего монастыря. Его машину обстреляли ВСУшники", - сказал отец Питирим.
В пресс-службе Курской епархии сообщили РИА Новости, что, обитатели монастыря в среду оказались в трудной ситуации: они не могли эвакуироваться из-за обстрелов. "Я с ними связалась, мне сказали – да, все это происходит… Духовенство занимается помощью, идет полная взаимосвязь", - сказала собеседница агентства.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.