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ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты - РИА Новости, 07.08.2024
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14:26 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964651790.html
ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты
ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты - РИА Новости, 07.08.2024
ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты
Финансовая поддержка избирателей кандидатам в президенты Молдавии не должна превышать 498 тысяч 610 леев (около 30 тысяч долларов), такую сумму определили в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:26
2024-08-07T14:26
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КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Финансовая поддержка избирателей кандидатам в президенты Молдавии не должна превышать 498 тысяч 610 леев (около 30 тысяч долларов), такую сумму определили в среду члены ЦИК республики. Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в тот же день состоится референдум о вступлении в Евросоюз. О желании баллотироваться на пост главы государства на данный момент заявили 15 политиков, в том числе действующий президент Майя Санду. "Общий лимит финансовых средств на национальном уровне, который можно перевести на счет "Предназначенный для инициативной группы" в поддержку кандидата составляет 0,1% от доходов государственного бюджета на соответствующий год. Доходы государственного бюджета на 2024 год утверждены в размере более 65,83 миллиарда леев (3,7 миллиарда долларов – ред). Общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, на 7 августа составляет 3 300 701 избирателя. После расчета деления коэффициент составляет 19,94 лея. Таким образом, умножая коэффициент 19,94 (1, 05 доллара) на максимальное количество 25 тысяч подписей, необходимых для поддержки кандидата на пост президента, получается общий лимит средств, который может быть переведен на счет инициативной группы в размере 498 610 леев и 29 банов", — сказал вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ. Ранее 7 августа центризбирком республики отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
https://ria.ru/20240518/moldavia-1946928216.html
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в мире, справки, молдавия, москва, сша, майя санду, илан шор, возрождение, евразийский экономический союз
В мире, Справки, Молдавия, Москва, США, Майя Санду, Илан Шор, Возрождение, Евразийский экономический союз
ЦИК Молдавии определил сумму поддержки кандидатов в президенты

Молдавия установила лимит финансовых средств для поддержки кандидатов на выборах

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. Финансовая поддержка избирателей кандидатам в президенты Молдавии не должна превышать 498 тысяч 610 леев (около 30 тысяч долларов), такую сумму определили в среду члены ЦИК республики.
Президентские выборы в Молдавии назначены на 20 октября, в тот же день состоится референдум о вступлении в Евросоюз. О желании баллотироваться на пост главы государства на данный момент заявили 15 политиков, в том числе действующий президент Майя Санду.
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"Общий лимит финансовых средств на национальном уровне, который можно перевести на счет "Предназначенный для инициативной группы" в поддержку кандидата составляет 0,1% от доходов государственного бюджета на соответствующий год. Доходы государственного бюджета на 2024 год утверждены в размере более 65,83 миллиарда леев (3,7 миллиарда долларов – ред). Общее число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей, на 7 августа составляет 3 300 701 избирателя. После расчета деления коэффициент составляет 19,94 лея. Таким образом, умножая коэффициент 19,94 (1, 05 доллара) на максимальное количество 25 тысяч подписей, необходимых для поддержки кандидата на пост президента, получается общий лимит средств, который может быть переведен на счет инициативной группы в размере 498 610 леев и 29 банов", — сказал вице-председатель молдавского ЦИК Павел Постикэ.
Ранее 7 августа центризбирком республики отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее.
В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.
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В миреСправкиМолдавияМоскваСШАМайя СандуИлан ШорВозрождениеЕвразийский экономический союз
 
 
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