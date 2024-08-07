https://ria.ru/20240807/moldaviya-1964605187.html

ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в выборах президента

ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в выборах президента - РИА Новости, 07.08.2024

ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:22

2024-08-07T12:22

2024-08-07T12:43

молдавия

в мире

василий боля

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg

КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз, за это решение члены комиссии проголосовали единогласно. Заседание ЦИК транслировалось в онлайн-режиме на его сайте."Комиссия отклонила заявку блока "Победа" на основании выявленных нарушений. Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций. В частности, законодательство запрещает называть избирательный блок так же, как и партию, которая участвует в кампаниях. Референдум и выборы президента — это разные кампании, которые пройдут в один день, 20 октября. А получается, есть партия "Победа – Victoria" и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок. Вердикт ЦИК заявители могут оспорить решение в судебной инстанции ", - сказал представивший доклад вице-председатель молдавского центризбиркома Павел Постикэ.Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС.

https://ria.ru/20240806/moldavija-1964375475.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, в мире, василий боля, евросоюз