ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в выборах президента
ЦИК Молдавии отклонил заявку блока "Победа" на участие в выборах и референдуме
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока "Победа" об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в Евросоюз, за это решение члены комиссии проголосовали единогласно. Заседание ЦИК транслировалось в онлайн-режиме на его сайте.
"Комиссия отклонила заявку блока "Победа" на основании выявленных нарушений. Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций. В частности, законодательство запрещает называть избирательный блок так же, как и партию, которая участвует в кампаниях. Референдум и выборы президента — это разные кампании, которые пройдут в один день, 20 октября. А получается, есть партия "Победа – Victoria" и это название идентично тому, как заявители предложили назвать блок. Вердикт ЦИК заявители могут оспорить решение в судебной инстанции ", - сказал представивший доклад вице-председатель молдавского центризбиркома Павел Постикэ.
Блок "Победа" выдвинул в пятницу депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал соответствующие документы в ЦИК на его участие в выборах главы молдавского государства. Ранее политсила также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, призывая своих сторонников проголосовать против вступления Молдавии в ЕС.