https://ria.ru/20240807/moldavija-1964739963.html

Оппозиция обвинила ЦИК Молдавии в превышении полномочий

Оппозиция обвинила ЦИК Молдавии в превышении полномочий - РИА Новости, 07.08.2024

Оппозиция обвинила ЦИК Молдавии в превышении полномочий

Центризбирком Молдавии превысил свои полномочия, незаконно объединив заявления оппозиционного блока "Победа" о регистрации политсилы в качестве конкурента на... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:28

2024-08-07T18:28

2024-08-07T18:28

в мире

справки

молдавия

москва

сша

майя санду

василий боля

илан шор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg

КИШИНЕВ, 7 авг - РИА Новости. Центризбирком Молдавии превысил свои полномочия, незаконно объединив заявления оппозиционного блока "Победа" о регистрации политсилы в качестве конкурента на президентских выборах и на референдуме о вступлении в ЕС, заявил депутат парламента от названного блока Вадим Фотеску. Ранее в среду ЦИК отклонил заявку блока "Победа" на участие в президентских выборах и референдуме, ссылаясь на идентичность названия блока с названием партии "Победа – Виктория", которая входит в состав политического блока. По словам вице-председателя ЦИК Павла Постикэ, причины отказа будут объяснены позднее. "ЦИК превысил свои полномочия, объединив заявления о регистрации блока в качестве конкурента на выборах и на референдуме. Это такой подленький прием, который является незаконным, потому что это два разных электоральных процесса, и каждый из них регулируется по своей законодательной базе. Ведь они же требуют отдельные комплекты документов от одного и того же блока на разные процессы? Так почему они позволяют себе в обход закона, возомнив себя судебной инстанцией, объединять эти документы?" - сказал в ходе брифинга Фотеску. По его словам, аргументы ЦИК надуманны, потому что законных причин у комиссии нет. "Требовали документы, которые не имеют права требовать, интерпретировали ситуации так, как законом даже не предусмотрено. ЦИК вдруг начал запрашивать документы, которые не то, что не имеет права запрашивать, но их в принципе не должно быть в этих комплектах. Как, например, документ, разрешающий пользоваться шрифтом, на основании которого сделан логотип блока", - подчеркнул Фотеску. Блок "Победа" выдвинул депутата парламента и лидера партии "Возрождение" Василия Болю в качестве кандидата на пост президента и подал документы в ЦИК. Партия также подала документы для участия в референдуме о евроинтеграции, выступая против вступления Молдавии в ЕС. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 15 политиков, включая Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. В апреле в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). На съезде объявили о создании блока "Победа", в который вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор, против которого введены санкции США. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.

https://ria.ru/20240516/shor-1946484556.html

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964643242.html

https://ria.ru/20240807/moldavija-1964729526.html

молдавия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, молдавия, москва, сша, майя санду, василий боля, илан шор, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз