В Молдавии прошли митинги против высоких цен на электричество
Оппозиция в Молдавии провела митинги против высоких тарифов на электроэнергию
© Sputnik / Rodion StepanchukФлешмоб против политики властей в сфере энергетики в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Stepanchuk
Флешмоб против политики властей в сфере энергетики в Кишиневе
КИШИНЕВ, 7 авг – РИА Новости. Представители и сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели митинги в 14 городах республики, где выступили против высоких тарифов на электроэнергию, сообщает пресс-служба политсилы.
"Блок "Победа" провел в Кишиневе флешмоб перед зданием НАРЭ (Национальное агентство по урегулированию в энергетике – ред.) против энергокризиса, устроенного президентом Майей Санду и партией власти ПДС. Участники акции выразили недовольство в связи с высокими тарифами на электроэнергию. Аналогичные акции прошли и в других городах республики. География сегодняшних энергопротестов такая: Хынчешты, Глодяны, Страшены, Калараш, Кантемир, Окница, Оргеев, Бельцы, Дондюшаны, Тараклия, Фалешты, Дрокия, Леова, Кишинев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
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Участники протестов выступали за развитие отношений с ЕАЭС, они заявили, что хотят видеть такие же низкие цены на электроэнергию, как в России, Белоруссии и Казахстане.
"В странах ЕАЭС активно развивают атомную энергетику и строят новые линии передачи электричества. Единый рынок на несколько стран позволяет закупать электричество по удобным ценам, что способствует снижению стоимости каждого товара, произведённого в странах ЕАЭС", - добавили в блоке "Победа".
Во вторник представители политсилы провели по всей республике одиночные пикеты в поддержку энергетической системы страны, призывая автомобилистов посигналить против высоких цен на топливо.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей, остальная часть закупается в Румынии. -0-